НХЛ представила форму на Матч звезд

НХЛ представила форму команд на Матч звезд, который пройдет 29 января в Лос-Анджелесе. Тихоокеанский дивизион будет играть в черной форме, атлантический – в золотой, центральный – в фиолетовой, метрополитан – в белой.

Напомним, что в звездном уик-энде примут участие пять российских игроков - форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и голкипер Сергей Бобровский.