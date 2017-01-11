НХЛ представила форму на Матч звезд

НХЛ представила форму команд на Матч звезд, который пройдет 29 января в Лос-Анджелесе. Тихоокеанский дивизион будет играть в черной форме, атлантический – в золотой, центральный – в фиолетовой, метрополитан – в белой.
Напомним, что в звездном уик-энде примут участие пять российских игроков - форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и голкипер Сергей Бобровский.
The 2017 #NHLAllStar uniforms.– NHL (@NHL) 11 января 2017 г.
The 4 teams will wear jerseys w/ colors worn by @LAKings from their 50-year history. https://t.co/PaN42gvW3q pic.twitter.com/i8liFMjgIR