20:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

НХЛ представила форму на Матч звезд

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НХЛ представила форму команд на Матч звезд, который пройдет 29 января в Лос-Анджелесе. Тихоокеанский дивизион будет играть в черной форме, атлантический – в золотой, центральный – в фиолетовой, метрополитан – в белой.

Напомним, что в звездном уик-энде примут участие пять российских игроков - форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко и голкипер Сергей Бобровский.

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Материалы REN-TV

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