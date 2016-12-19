23:03 19 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

НХЛ поздравила владельца "Флориды" с предложением занять пост министра армии США

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НХЛ на своем официальном сайте поздравила владельца "Флориды" Винсента Виолу с выдвижением кандидатуры на пост министра армии США. Виолу на эту должность предложил избранный президент страны Дональд Трамп.

"Поздравляем Винсента Виолу с выдвижением на на столь важную должность, которая потребует полной концентрации. Клуб заверил, что деятельность "Пантерз" не будет зависеть от назначения. Мы будем тесно сотрудничать с клубом, чтобы убедиться, что это действительно так. Мистер Виола уже сообщил, что останется приверженным Южной Флориде и фанатам "Пантерз", - говорится в сообщении лиги.

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