НХЛ подтвердила вступление команды из Сиэтла

В НХЛ появится команда из Сиэтла. Информацию об этом подтвердил официальный Твиттер лиги.
Ранее стало известно, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ. На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/
The Seattle expansion vote by the Board of Governors was unanimous, not surprisingly. The NHL has its 32nd team.– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 4 декабря 2018 г.
Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил "Вегас Голден Найтс". В своем первом сезоне "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону".
Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.
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