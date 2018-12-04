20:17 | Хоккей — НХЛ

НХЛ подтвердила вступление команды из Сиэтла

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В НХЛ появится команда из Сиэтла. Информацию об этом подтвердил официальный Твиттер лиги.

Ранее стало известно, что Совет директоров лиги единогласно поддержал вопрос о вступлении клуба в состав НХЛ. На данный момент в лиге выступает 31 команда. Клуб из Сиэтла станет 32-м участником.

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

 

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил "Вегас Голден Найтс". В своем первом сезоне "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону".

Представители Сиэтла начнут выступать с сезона-2021/22.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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