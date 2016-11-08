НХЛ подтвердила перенос презентации названия и эмблемы клуба из Лас-Вегаса на 22 ноября

Презентация названия и логотипа нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса перенесена с 18 на 22 ноября, сообщиает официальный сайт НХЛ. В ней примут участие владелец клуба Билл Фоули и комиссар НХЛ Гари Бэттмен. Клуб станет 31-м участником НХЛ и дебютирует в лиге в следующем сезоне. Состав его будет оглашен 21 июня. Ранее Фоули подчеркивал, что название и логотип уже доработаны, и осталось лишь определится с дизайном выездной формы. Название команды будет выбрано из трех: "Голден Найтс" ("Золотые рыцари"), "Сильвер Найтс" ("Серебряные рыцари") или "Дезерт Найтс" ("Рыцари пустыни").