12:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

НХЛ подтвердила перенос презентации названия и эмблемы клуба из Лас-Вегаса на 22 ноября

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Презентация названия и логотипа нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса перенесена с 18 на 22 ноября, сообщиает официальный сайт НХЛ. В ней примут участие владелец клуба Билл Фоули и комиссар НХЛ Гари Бэттмен. Клуб станет 31-м участником НХЛ и дебютирует в лиге в следующем сезоне. Состав его будет оглашен 21 июня. Ранее Фоули подчеркивал, что название и логотип уже доработаны, и осталось лишь определится с дизайном выездной формы. Название команды будет выбрано из трех: "Голден Найтс" ("Золотые рыцари"), "Сильвер Найтс" ("Серебряные рыцари") или "Дезерт Найтс" ("Рыцари пустыни"). 

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