НХЛ подтвердила переговоры Ягра и "Калгари"

НХЛ на своем официальном сайте подтвердила переговоры нападающего Яромира Ягра с "Калгари". Ранее в СМИ сообщалось, что 45-летний хоккеист подпишет с клубом контракт на один сезон. Зарплата игрока составит один миллион долларов, и еще один миллион он получит в качестве бонусов.

– Мы еще не объявили о сделке, – цитирует сайт НХЛ главного тренера "Флэймз" Глена Гулутзана. – Могу сказать, что вчера он звонил, и мы с ним поболтали.

В прошлом сезоне Ягр выступал за "Флориду" и набрал 46 (16+30) очков. Последние два сезона провел во "Пантерз" и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1914 (765+1149) очков – больше только у Уэйна Гретцки (2857).

Почему Ягр выбрал "Калгари", а не "Нефтехимик"? //

Яромир Ягр: "КХЛ мне интересна, потому что я хочу на Олимпиаду"