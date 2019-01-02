НХЛ подтвердила, что дисквалифицирует Овечкина на одну игру из-за пропуска Матча звезд

НХЛ подтвердила, что дисквалифицирует нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина за отказ от участия в Матче звезд-2019. 33-летний россиянин пропустит одну игру.

- НХЛ подтверждает, что Александр Овечкин пропустит один матч регулярного чемпионата из-за того, что не поедет на Матч звезд, - написал в своем Твиттере известный журналист Крис Куц.

NHL confirms Alex Ovechkin will have to miss one regular-season game since he will skip NHL All-Star Game. – Chris Kuc (@ChrisKuc) 2 января 2019 г.

Напомним, Овечкин решил не участвовать в Матче звезд для того, чтобы восстановиться и подготовиться к плей-офф.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд в Сан-Хосе 29 января должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков. В конце года обладатель Кубка Стэнли провел лучшую голевую серию в карьере – 14 игр, но после этого в 6 встречах до Нового года не забросил ни одной шайбы.

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