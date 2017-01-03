НХЛ планирует проводить выставочные матчи в Европе

Руководитель стратегий международного бизнеса и брендинга профсоюза игроков НХЛ Сандра Монтейро заявила, что лига рассматривает вариант с проведением выставочных матчей в Европе. Отметим, что на протяжении четырех лет, с 2007 по 2011 год, клубы североамериканской лиги проводили товарищеские матчи, а также встречи регулярного чемпионата на ледовых аренах в странах Европы.

– Сейчас идет обсуждение с привлечением профсоюза по поводу формата и конкретных сроков этих матчей, – цитирует ТАСС Монтейро. – Сложно сказать, когда будет принято решение, однако речь идет уже о следующем сезоне. Наиболее вероятным местом проведения на данный момент является Швеция. После Кубка мира лига заинтересована в продвижении своего бренда по всему миру, это и было одной из главных целей турнира.