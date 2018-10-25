НХЛ оставила 20-матчевую дисквалификацию Уилсона в силе. Он потеряет 1,26 миллиона долларов

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен оставил в силе 20-матчевую дисквалификацию нападающего "Вашингтона" Тома Уилсона, сообщает пресс-служба лиги. Игрок потеряет 1,26 миллиона долларов согласно контракту. Эти деньги будут переведены в фонд помощи пострадавшим от игроков.

Уилсон получил отстранение за инцидент в предсезонном матче с "Сент-Луисом". Во втором периоде он ударил в голову Оскара Сундквиста.

В прошлом сезоне Уилсон набрал 35 (14+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 15 (5+10) очков в 21 игре плей-офф и помог "Кэпиталз" выиграть первый в истории Кубок Стэнли.