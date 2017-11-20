НХЛ определила участников "Стадионной серии" 2019 года

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте сообщила, что участниками матча "Стадионной серии" в 2019 году станут "Филадельфия" и "Питтсбург". Встреча состоится 23 февраля на арене клуба НФЛ "Филадельфия Иглз".

Отмечается, что в этом году "Пингвины" уже обыграли "Флайерз" (4:2) в матче под открытым небом в 2017 году. Ту игру, прошедшую на "Хайнц-филд" в Питтсбурге, посетили 72 тысячи зрителей.

Для "Филадельфии" этот матч станет четвертым в истории регулярных чемпионатов НХЛ на свежем воздухе, а для "Питтсбурга" - пятым.