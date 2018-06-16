НХЛ огласила порядок драфта-2018

НХЛ на официальном сайте огласила порядок драфта-2018. В первых двух раундах право первого выбора получил "Баффало". Второй в первом раунде будет выбирать "Каролина", третьим - "Монреаль", а четвертой - "Оттава". Впрочем, все еще существует вероятность, что клуб отдаст свою очередь "Колорадо". "Эвеланш" получил право выбора в первом раунде драфта-2019 от "Оттавы" за трансфер Мэтта Дюшена, но может перенести его на этот год.

Первый раунд пройдет в пятницу, 22 июня, раунды со второго по седьмой - в субботу, 23 июня.

Расписание и порядок всех семи раундов драфта-2018