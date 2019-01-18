НХЛ объявила трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня

Стали известны три звезды прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой стал вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Отразив все 37 нанесенных по его воротам бросков, он сумел оформить шат-аут в матче с "Миннесотой" (3:0) и помочь "уткам" прервать 12-матчевую безвыигрышную серию, которая являлась худшей в истории клуба.

Второй звездой дня был признан голкипер "Бостона" Туукка Раск, справившийся с 28 выстрелами в игре с "Сент-Луисом" (5:2).

Также в тройку лучших вошел форвард "Виннипега" Брэндан Лемье, который забросил две шайбы в матче с "Нэшвиллом".