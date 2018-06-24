НХЛ объявила календарь на сезон. "Вашингтон" и "Бостон" сыграют в первый день чемпионата

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала весь календарь на следующий сезон. Регулярный чемпионат стартует 3 октября, в этот день пройдут четыре матча. В том числе, сыграют "Вашингтон" и "Бостон", перед игрой над сводами арены будет поднят чемпионский свитер "Кэпиталз". В чемпионате будет сыгран 1271 матч, "регулярка" завершится 6 апреля.

Четыре команды примут участие в матчах 2018 NHL Global Series и проведут игры регулярного сезона в Европе. "Эдмонтон" и "Нью-Джерси" проведут свои первые матчи в шведском Гетеборге 6 октября на арене Scandinavium. "Флорида" и "Виннипег" 1 и 2 ноября сыграют в двух матчах регулярного сезона на Hartwall Arena в Хельсинки. В рамках "Зимней классики" 1 января сыграют "Чикаго"​ и "Бостон", встреча пройдет в Саут-Бенд.

В сезоне 2018-19 "Анахайм" и "Флорида" отметят 25-летние годовщины существования. В период с 24 по 27 января регулярный сезон возьмет паузу ради проведения Матча звезд НХЛ-2019 в Сан-Хосе. В субботу, 9 февраля пройдет Хоккейный день Канады – все семь канадских команд в этот день проведут матчи.

В субботу, 23 февраля "Филадельфия" примет "Питтсбург" в матче на свежем воздухе в рамках "Стадионной серии 2019 Coors Light" на Lincoln Financial Field.

Отметим, что КХЛ, сезон в которой завершился в апреле, по-прежнему не опубликовала календарь на сезон, который, ориентировочно, стартует в сентябре.