НХЛ обсуждает изменение правил атаки на вратаря

Во Флориде с 19 по 21 марта проходит собрание генеральных менеджеров клубов НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Одной из главных тем на собрании станут протесты тренеров в связи с атакой на вратаря.

- Можно сказать, что в этом году мы очень довольны и горды уровнем хоккея в лиге, упорной борьбой в чемпионате, но при этом все хотели бы воспользоваться возможностью и обсудить на собрании правило о протестах тренера в связи с атакой на вратаря, - сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. - Работает ли оно? Можно ли его улучшить? Уверен, эти вопросы станут предметом дискуссий, и будут высказаны разные точки зрения. С нетерпением жду этого.