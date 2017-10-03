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08:51 | Хоккей — НХЛ

НХЛ неправильно написала имя Малкина на Кубке Стэнли?

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НХЛ, возможно, с ошибкой нанесла имя нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на Кубок Стэнли. На фотографиях видно, что имя 31-летнего россиянина на трофее начинается с буквы "F", а не "E".

Отметим, что и в прошлом сезоне гравировка имени Малкина вызвала вопросы у болельщиков, но клуб опубликовал фотографию Кубка Стэнли с другого ракурса, на котором видно, что имя форварда выгравировано правильно.

Напомним, "Питтсбург" выиграл два Кубка Стэнли подряд. В прошлом розыгрыше плей-офф Малкин набрал 28 (10+18) очков в 25 встречах. Всего в лиге на счету игрока 706 игр и 832 (328+504) балла.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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gibson

А еще там перед Малкиным написано по-русски имя Ош. Вот так - Ош Маатта. P.S. СЭ, не смешите. Просто отсвечивает, на Кубке такой ошибки быть не может.

09:38

Werewolf

Да просто ракурс такой. Отсвечивает

09:15

stakan84

надо посмотреть может в ста лучших игроках нхл есть фвгений малкин

09:09

TRuslanoff

несложно поправить при желании

09:05