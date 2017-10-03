НХЛ неправильно написала имя Малкина на Кубке Стэнли?

НХЛ, возможно, с ошибкой нанесла имя нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на Кубок Стэнли. На фотографиях видно, что имя 31-летнего россиянина на трофее начинается с буквы "F", а не "E".

Отметим, что и в прошлом сезоне гравировка имени Малкина вызвала вопросы у болельщиков, но клуб опубликовал фотографию Кубка Стэнли с другого ракурса, на котором видно, что имя форварда выгравировано правильно.

PSA: All the #Pens names are spelled correctly on the Cup. It is engraved by hand and some carvings just aren't as prominent as others. pic.twitter.com/vgRoRLIDmP – Pittsburgh Penguins (@penguins) 26 октября 2016 г.

Напомним, "Питтсбург" выиграл два Кубка Стэнли подряд. В прошлом розыгрыше плей-офф Малкин набрал 28 (10+18) очков в 25 встречах. Всего в лиге на счету игрока 706 игр и 832 (328+504) балла.