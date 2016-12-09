НХЛ не собирается менять название и логотип "Вегаса"

НХЛ не намерена изменять название или логотип новичка лиги "Вегас Голден Найтс", сообщает официальный сайт организации. Ранее патентное бюро США отказало клубу в регистрации товарного знака, поскольку такое же название носит команда колледжа Сент-Роуз в Нью-Йорке.

- В настоящий момент мы анализируем письмо патентного бюро и готовим подробный ответ, в котором будет сказано, что мы по-прежнему считаем, что торговая марка "Вегас Голден Найтс" должна быть зарегистрирована, несмотря на существование такого же названия среди профессиональных и университетских лиг, - пояснил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли. В частности, мы считаем, что названия не вступают в конфликт из-за видов спорта, в которых они используются. Данный ответ не будет ждать до 7 июня 2017 года.

Мы смотрим на это, как на рабочий вопрос. Рассмотрение изменения названия или логотипа клуба находится не в нашем ведении. В ходе рассмотрения данного вопроса мы будем исходить из законов о торговых марках и действовать в рамках федерального законодательства.