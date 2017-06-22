НХЛ не планирует проводить Кубок мира, пока не договорится с профсоюзом игроков

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не будет планировать проведение Кубка мира, пока не договорится с профсоюзом игроков о подписании нового коллективного соглашения. Срок текущего соглашения рассчитан до лета 2022 года.

– Планируя и организуя Кубок мира, надо помнить, что случилось в 2004 году, когда переговоры по трудовому соглашению прошли не очень успешно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Беттмэна. - Мы поставили в известность профсоюз, что хотим провести еще один Кубок мира. Но нам надо определиться: либо мы не проводим этот турнир, либо профсоюз или лига после внутреннего обсуждения отказываются от права возобновления переговоров. Нам хотелось бы принять коллективное решение по этому вопросу и сделать это быстрее, чем в прошлом случае.

В 2004 году НХЛ долго не могла договориться с профсоюзом об условиях коллективного договора, предлагая установить потолок зарплат для клубов. Из-за этого был отменен сезон-2004/05, однако в июле 2005 года игроки согласились на условия лиги и заключили коллективное трудовое соглашение.