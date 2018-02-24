НХЛ не одобрила обмен Брассара в "Питтсбург", к сделке подключится "Вегас"

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, НХЛ не одобрила обмен "Оттавы" и "Питтсбурга", по которому в стан "Пингвинов" переходил форвард Дерик Брассар. В обмен "Сенаторы" получали выбор в первом раунде драфта-2018, голкипера Филипа Густафссона и защитника Яна Коула.
Однако, как отмечается, у "Питтсбурга" после этого перехода появляются проблемы с потолком зарплат. Зарплата Брассара – 5 миллионов долларов за сезон.
К сделке подключится "Вегас". Скорее всего, 30-летний хоккеист перейдет в "Питтсбург" транзитом через новичка лиги, который сохранит процент его зарплаты.
В этом сезоне он набрал 30 (14+16) очков в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге в составе "Коламбуса", "Рейнджерс" и "Оттавы" он набрал 412 (155+257) очков в 696 матчах.
HBK621381
*Олексиак
09:16
HBK621381
=======кстати, Ривза я бы оставил. Он не Емелин и откровенно игры не портит. А вот мускулов Питтсбургу не хватает. Такой человек нужен в команде, а то Бостон в плэй-офф опять Кросби лицом об лёд возить начнёт.======== Ривз был задействован в этой сделке, и скорее всего у пенс не было варианта, чтобы оставить его. А на счет ПО и возить лицом об лед, тут есть Олекси
09:02
Марио66
Vasek, :) кстати, Ривза я бы оставил. Он не Емелин и откровенно игры не портит. А вот мускулов Питтсбургу не хватает. Такой человек нужен в команде, а то Бостон в плэй-офф опять Кросби лицом об лёд возить начнёт.
08:05
Vasek
Марио66, вообще норм выходит. Видать у Макфи всё ещё зуб на некоторые клубы, вот и помогает клубам из региона своих бывших работодателей )))
06:32
Vasek
maks55555, И зачем это Вегасу? ------------------ ради Ривза?!))) И чтобы, как пишут иноверцы, Брассард остался в восточной конференции и не усилил кого-то из конкурентов Вегаса на западе.
06:30
Марио66
А вот это уже не очень приятно. Если Оттаве за Брассара отдали мешок шайб, то Вегасу придется отдать что-то более стоящее. И это врядле будут лишь поздние драфт-пики. У Питтсбурга они ничего не стоят.
03:12
maks55555
И зачем это Вегасу?
03:10