НХЛ не одобрила обмен Брассара в "Питтсбург", к сделке подключится "Вегас"

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, НХЛ не одобрила обмен "Оттавы" и "Питтсбурга", по которому в стан "Пингвинов" переходил форвард Дерик Брассар. В обмен "Сенаторы" получали выбор в первом раунде драфта-2018, голкипера Филипа Густафссона и защитника Яна Коула.

Однако, как отмечается, у "Питтсбурга" после этого перехода появляются проблемы с потолком зарплат. Зарплата Брассара – 5 миллионов долларов за сезон.

К сделке подключится "Вегас". Скорее всего, 30-летний хоккеист перейдет в "Питтсбург" транзитом через новичка лиги, который сохранит процент его зарплаты.

В этом сезоне он набрал 30 (14+16) очков в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге в составе "Коламбуса", "Рейнджерс" и "Оттавы" он набрал 412 (155+257) очков в 696 матчах.