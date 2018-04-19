НХЛ не будет наказывать Кучерова за травму Ватанена

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров не будет вызван на дисциплинарное слушание по его силовому приему против защитника "Нью-Джерси" Сами Ватанена, сообщает журналист Джон Шэннон. НХЛ не будет наказывать россияинина.
Кучеров в первом периоде четвертого матча плей-офф (3:1, 3-1) выполнил силовой прием против Ватанена, после чего защитник не смог продолжить игру. Арбитры встречи нарушений со стороны россиянина не зафиксировали.
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gibson
Все правильно. Причем был чистый.
01:53 20 апреля
kargot
Чистый силовой, без грязи
23:41 19 апреля
Упёртый русский
Чистый силовой - вата просто на шайбочку загляделся, голову опустил и не ожидал силового - вот и получил больно...
23:21 19 апреля
fifa_guru
удара локтем как было написано в статьях - не было. смотрю на коньки Куча... погранично конечно
19:15 19 апреля
Долго наблюдал за идиотами на эт
На грани конечно, но супертопам многое прощается, думаю даже Маршу выписали бы, но у него репутация))
19:12 19 апреля
Питсбург Пингвинз
Все правильно - звездный статус работает на Никиту.
19:03 19 апреля