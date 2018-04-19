НХЛ не будет наказывать Кучерова за травму Ватанена

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров не будет вызван на дисциплинарное слушание по его силовому приему против защитника "Нью-Джерси" Сами Ватанена, сообщает журналист Джон Шэннон. НХЛ не будет наказывать россияинина.

Кучеров в первом периоде четвертого матча плей-офф (3:1, 3-1) выполнил силовой прием против Ватанена, после чего защитник не смог продолжить игру. Арбитры встречи нарушений со стороны россиянина не зафиксировали.