18:48 19 апреля | Хоккей — НХЛ

НХЛ не будет наказывать Кучерова за травму Ватанена

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Нападающий "Тампы" Никита Кучеров не будет вызван на дисциплинарное слушание по его силовому приему против защитника "Нью-Джерси" Сами Ватанена, сообщает журналист Джон Шэннон. НХЛ не будет наказывать россияинина.

Кучеров в первом периоде четвертого матча плей-офф (3:1, 3-1) выполнил силовой прием против Ватанена, после чего защитник не смог продолжить игру. Арбитры встречи нарушений со стороны россиянина не зафиксировали.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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gibson

Все правильно. Причем был чистый.

01:53 20 апреля

kargot

Чистый силовой, без грязи

23:41 19 апреля

Упёртый русский

Чистый силовой - вата просто на шайбочку загляделся, голову опустил и не ожидал силового - вот и получил больно...

23:21 19 апреля

fifa_guru

удара локтем как было написано в статьях - не было. смотрю на коньки Куча... погранично конечно

19:15 19 апреля

Долго наблюдал за идиотами на эт

На грани конечно, но супертопам многое прощается, думаю даже Маршу выписали бы, но у него репутация))

19:12 19 апреля

Питсбург Пингвинз

Все правильно - звездный статус работает на Никиту.

19:03 19 апреля

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