НХЛ назвала упоминание игрока "Северстали" в протоколе матча технической ошибкой

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила о получении официального ответа из НХЛ по ситуации с защитником "Северстали" Валерием Васильевым - игрок обороны череповчан был указан в протоколе контрольного матча "Филадельфия" – "Айлендерс". Североамериканская лига признала этот факт технической ошибкой.

Кроме того, НХЛ отметила, что Васильев не участвовал в тренировочных матчах НХЛ и не участвует в тренировочных лагерях клубов лиги.