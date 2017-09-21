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21:18 | Хоккей — НХЛ

НХЛ назвала упоминание игрока "Северстали" в протоколе матча технической ошибкой


Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила о получении  официального ответа из НХЛ по ситуации с защитником "Северстали" Валерием Васильевым - игрок обороны череповчан был указан в протоколе контрольного матча "Филадельфия""Айлендерс". Североамериканская лига признала этот факт технической ошибкой.

Кроме того, НХЛ отметила, что Васильев не участвовал в тренировочных матчах НХЛ и не участвует в тренировочных лагерях клубов лиги.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/09/21/359925.html

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Материалы других СМИ
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