НХЛ надеялась на более высокую посещаемость матча "Лос-Анджелес" - "Ванкувер в Шанхае

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли остался доволен итогом первых матчей команд лиги в Китае. В Шанхае и Пекине "Лос-Анджелес" дважды выиграл у "Ванкувера" (5:2, 4:3 ОТ). По словам Дэйли, НХЛ использует опыт работы НБА в Китае.

- У нас отличные отношения с НБА, а их опыт построения очень успешного бизнеса в Китае будет для нас очень полезен, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Дэйли. - Мы надеемся и намерены и далее помогать развитию спорта в Китае. Это касается как детского спорта и инфраструктуры, так и организации здесь матчей с лучшими командами на, будем надеяться, постоянной основе. Я думаю, что мы к этому готовы.

Также Дэйли отметил, что в лиге не очень сильно переживают по поводу невысокой посещаемости игры в Шанхае.

- Мы вообще не очень понимали, чего ожидать, - сказал Дэйли. - Могу вам сказать, что все билеты были реализованы, так что мы не представляли, сколько в итоге человек придет на арену. Хотели ли мы, чтобы зрителей было больше? Безусловно. Но если смотреть на картину в целом, то, что мы увидели в четверг, не стало для нас большим шоком. Это долгое строительство и идти оно может довольно медленно.