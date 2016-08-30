НХЛ: мельдоний будет запрещен к применению с сезона-2016/17

Вещество мельдоний будет внесено в список запрещенных к применению средств спортсменами в НХЛ с предстоящего сезона. Согласно регламенту североамериканской лиги, любой препарат может быть внесен в реестр запрещенных в лиге средств лишь перед началом сезона (но не позже 1 сентября). Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.

– Мельдоний будет внесен в список запрещенных веществ в НХЛ начиная с сезона-2016/17, – приводит ТАСС слова заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Вещество мельдоний применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний. Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов ВАДА с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество.

Позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. ВАДА приняло решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. При этом российская теннисистка Мария Шарапова получила два года дисквалификации (с 26 января 2016 года) - спортсменка призналась, что принимала содержащий запрещенное вещество препарат последние 10 лет из-за различных проблем со здоровьем. Спортсменка подтвердила, что употребляла мельдоний и после 1 января, поскольку не знала о его включении в список запрещенных веществ ВАДА. Бой известного российского боксера Александра Поветкина, запланированный на 21 мая, был отложен в связи с тем, что в одной из его проб были найдены следы мельдония. В августе Всемирный боксерский совет полностью оправдал Поветкина.

Александр Медведев: "НХЛ сказала, что мельдоний - не допинг"