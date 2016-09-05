22:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

НХЛ: Кейн признан лучшим, Овечкин - третий

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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в преддверии сезона опубликовал рейтинг 50 лучших игроков лиги. Лучшим признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, второе место занял форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, замкнул тройку лидеров капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

На 18-й строчке расположился форвард "Пингвинз" Евгений Малкин, 20-м стал игрок атаки "Сунт-Луиса" Владимир Тарасенко. 35-м по версии НХЛ стал игрок "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, 39-е место занял нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин, на 40-й строчке расположился форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов.

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