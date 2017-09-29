НХЛ изменила правила вбрасывания и взятия таймаутов

НХЛ на своем официальном сайте объявила об изменениях в правилах перед новым сезоном регулярного чемпионата. Лига внесла изменения в три пункта правил игры в хоккей, а также изменила трактовку еще нескольких положений.

Начиная с сезона 2017/18 обороняющаяся команда не имеет права брать 30-секундный таймаут после проброса. До сих пор тренер мог дать своей команде шанс перевести дух после айсинга. Теперь такой возможности у него нет. Но атакующая команда может взять такой перерыв.

Пункт 80.4. (игра высокоподнятой клюшкой) будет аннулирован. Он касается места вбрасывания шайбы в случае игры с численным преимуществом. В нем говорилось, что, если хоккеист, играющий в большинстве, остановил шайбу высокоподнятой клюшкой в зоне соперника, вбрасывание переносится в зону обороны его команды. Начиная с этого сезона, шайба будет вводиться в игру в зоне обороняющейся команды.

Начиная с этого сезона команда, чей протест на взятие ворот в связи с положением вне игры был отклонен, наказывается двухминутным штрафом за задержку времени. В этом случае команда сохраняет право взять 30-секундный таймаут. Для того, чтобы опротестовать взятие ворот на предмет положения вне игры, команде теперь не нужно иметь в своем распоряжении право на таймаут.

Ситуация с протестом тренера во поводу атаки на вратаря остается без изменений. Для того, чтобы опротестовать взятие ворот в связи с атакой на вратаря, команда должна иметь право на таймаут. В случае, если протест не будет удовлетворен, она потеряет таймаут, но не будет наказана малым штрафом.

Также лига изменила трактовку существующих правил:

Удар по рукам – это правило гласит, что любой сильный удар клюшкой по телу соперника, по его клюшке или в область рук (по мнению арбитра), не являющийся попыткой отобрать шайбу, наказывается двухминутным удалением за удар клюшкой. Буквальное исполнение этого пункта правил ставит целью уменьшение количества травм.

Вбрасывание – в соответствии с этим правилом соперники на точке вбрасывания должны стоять строго лицом к зоне соперника, не наступая на разметку. До сих пор хоккеисты на вбрасываниях очень часто наступали или заступали за линии на льду. Теперь лайнсмены будут следить за четким исполнением этих требований. В случае нарушения, судья потребует заменить игрока на вбрасывании. Это позволит хоккеистам избежать контакта головами и обеспечит безопасность лайнсмена.