НХЛ еще не определилась с годом проведения следующего Кубка мира

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен сообщил, что лига еще не провела анализ прошедшего Кубка мира-2016 и не определилась с условиями проведения следующего розыгрыша турнира. Возрожденный Кубок мира прошел в Торонто с 17 по 30 сентября, выиграла его сборная Канады.

- Есть масса вопросов, что касается времени, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэттмена. - Сейчас мы ведем переговоры с Ассоциацией игроков, чтобы определить, как нам лучше поступить. Есть вариант сделать паузу в четыре года. Есть предложение провести турнир через три года. Есть через пять. Мы должны посмотреть на календарь, чтобы понять, что может повлиять на наши планы, и только потом принимать решение.

Наша задача на ближайшие несколько недель - провести анализ Кубка мира-2016. Мы решим, сколько команд там будут, какие это будут команды, будут ли в их числе сборная Северной Америки и сборная Европы.