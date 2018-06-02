Нэйт Шмидт: "Вегасу" нужно играть как можно проще, не выдумывать лишнего"

Защитник "Вегаса" Нэйт Шмидт рассказал, как нужно играть его команде в третьем матче финала НХЛ с "Вашингтоном". Встреча состоится 3 июня. После двух матчей счет в серии ничейный.

- Первые два матча финала… Мы будто не чувствовали себя правильно - ни на скамейке, ни на льду, - цитирует официальный сайт НХЛ Шмидта. - Если говорить о внешней стороне, то нам нужно играть как можно проще, не выдумывать ничего лишнего. Да, это может звучать банально. Но мы столкнулись с тем, что не показываем свой хоккей. Часто теряем шайбы и не делаем то, что у нас получалось лучше всего по ходу сезона. Вот что нам нужно исправить в третьем матче.

Напомним, что это первый сезон "Вегаса" в НХЛ.