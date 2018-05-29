Нэйт Шмидт: "Не думаю, что у нас в плей-офф была подобная игра"

Защитник "Вегаса" Нэйт Шмидт отметил, что первая игра финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (6:4, 1-0) получилась эмоциональной. По его словам, обмен голами удался "Голден Найтс".

– Мы чувствовали, в каком направлении движется игра, – цитирует официальный сайт НХЛ Шмидта. – Как только забивал соперник, мы отвечали тем же. Очень много эмоций. В таких играх важно все держать под контролем. Не думаю, что у нас в плей-офф была подобная игра. Мы отлично справились, держали удар.