08:37 | Хоккей — НХЛ

Нэйт Шмидт: "Не думаю, что у нас в плей-офф была подобная игра"


Защитник "Вегаса"  Нэйт Шмидт отметил, что первая игра финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (6:4, 1-0) получилась эмоциональной. По его словам, обмен голами удался "Голден Найтс".

– Мы чувствовали, в каком направлении движется игра, – цитирует официальный сайт НХЛ Шмидта. – Как только забивал соперник, мы отвечали тем же. Очень много эмоций. В таких играх важно все держать под контролем. Не думаю, что у нас в плей-офф была подобная игра. Мы отлично справились, держали удар.

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