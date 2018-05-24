Невероятные эмоции Овечкина после выхода в финал Кубка Стэнли. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не скрывал своих эмоций после выхода в финал Кубка Стэнли. "Кэпиталз" в седьмом матче обыграли "Тампу" (4:0, 4-3), российский форвард забросил шайбу.
Овечкин впервые в карьере вышел в финал. Форвард стал вторым игроком, который забросил более 600 шайб, прежде чем сыграет в решающих матчах. На его счету 607 голов. Первый по этому показателю - Дэйв Андрейчук (634).
What a moment!– Sportsnet (@Sportsnet) 24 мая 2018 г.
Alex Ovechkin will play in his first-ever #StanleyCup Final. pic.twitter.com/pyLjsso48r
Материалы других СМИ