Российский защитник Никита Нестеров провел первую тренировку с "Монреалем". Перед Матчем звезд НХЛ 23-летний хоккеист был обменян из "Тампа-Бэй" на Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта.

– Добро пожаловать в Монреаль (ну, Броссар), Никита! – пишет официальный твиттер "Монреаля".

В этом сезоне Нестеров провел 35 матчей в составе "Тампы", в которых набрал 12 (3+9) очков. "Лайтнинг" подписал его на драфте новичков 2011 года. Всего в составе команды россиянин провел 119 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков.