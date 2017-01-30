Российский защитник Никита Нестеров провел первую тренировку с "Монреалем". Перед Матчем звезд НХЛ 23-летний хоккеист был обменян из "Тампа-Бэй" на Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта.
– Добро пожаловать в Монреаль (ну, Броссар), Никита! – пишет официальный твиттер "Монреаля".
В этом сезоне Нестеров провел 35 матчей в составе "Тампы", в которых набрал 12 (3+9) очков. "Лайтнинг" подписал его на драфте новичков 2011 года. Всего в составе команды россиянин провел 119 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков.
Bienvenue à Montréal (ou plutôt Brossard), Nikita! / Welcome to Montreal (well, Brossard), Nikita! #gohabsgo pic.twitter.com/SisueXXaYP– Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 30 января 2017 г.
spetrov
Действительно, интересно, что из этого получится. Хоть СЭ и пояснил причину обмена (и вроде бы все логично выглядит), а все равно не очень верится. Да еще и Марков возвращается. Быстрее бы увидеть всех в деле.
23:12 30 января