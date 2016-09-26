23:55 26 сентября | ХОККЕЙ — НХЛ

Нестеров подписал новый контракт с "Тампа-Бэй"

0
0
0
1

Защитник Никита Нестеров подписал новый контракт с "Тампа-Бэй", информирует пресс-служба клуба. Срок одностороннего соглашения с россиянином рассчитан на один год. За это время 23-летний игрок заработает 750 тысяч долларов. В минувшем сезоне Нестеров провел в составе "Лайтнинг" 57 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

На Кубке мира-2016 защитник сыграл за сборную России один матч, выйдя на лед в полуфинальной встрече с Канадой (3:5).

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

dsg346eh

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

00:41

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ