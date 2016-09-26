Защитник Никита Нестеров подписал новый контракт с "Тампа-Бэй", информирует пресс-служба клуба. Срок одностороннего соглашения с россиянином рассчитан на один год. За это время 23-летний игрок заработает 750 тысяч долларов. В минувшем сезоне Нестеров провел в составе "Лайтнинг" 57 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

На Кубке мира-2016 защитник сыграл за сборную России один матч, выйдя на лед в полуфинальной встрече с Канадой (3:5).