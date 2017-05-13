"Нэшвилл" вышел вперед в полуфинальной серии с "Анахаймом"

"Нэшвилл" нанес поражение "Анахайму" в первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал нападающий "Предаторз" Джеймс Нил. Следующая игра состоится в ночь на 15 мая по московскому времени, начало – в 2.30.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Анахайм" – "Нэшвилл" – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сильверберг – 8, 5:15 – 1:0. Форсберг – 4 (Ирвин, Джохансен), 12:34 – 1:1. Уотсон – 1 (Джохансен, Экхольм), 22:42 – 1:2. Линдхольм – 1 (Томпсон), 47:21 – 2:2. Нил – 4 (Суббан, Экхольм), 69:24 – 2:3.

Вратари: Гибсон – Ринне.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 29 (6+11+10+2) – 46 (15+17+7+7).

Анахайм. Honda Center.

Счет в серии – 0-1.