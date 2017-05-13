"Нэшвилл" вышел вперед в полуфинальной серии с "Анахаймом"

"Нэшвилл" нанес поражение "Анахайму" в первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал нападающий "Предаторз" Джеймс Нил. Следующая игра состоится в ночь на 15 мая по московскому времени, начало – в 2.30.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
"Анахайм" – "Нэшвилл" – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Сильверберг – 8, 5:15 – 1:0. Форсберг – 4 (Ирвин, Джохансен), 12:34 – 1:1. Уотсон – 1 (Джохансен, Экхольм), 22:42 – 1:2. Линдхольм – 1 (Томпсон), 47:21 – 2:2. Нил – 4 (Суббан, Экхольм), 69:24 – 2:3.
Вратари: Гибсон – Ринне.
Штраф: 10 – 8.
Броски: 29 (6+11+10+2) – 46 (15+17+7+7).
Анахайм. Honda Center.
Счет в серии – 0-1.
afino61
fifa_guru //////////////// я ж не спорю. чутка поглумился над малолеткой)) кстати в прошлом плофе пингвинов с вашиками 3 раза подряд удалили за выброс шайбы. в результате вашик долго играл 5х3)))
08:21
RusSuck
Кубок Мира показал всю ценность этих побед на дворовых ЧМ.)) Вот там надо было у шведов выигрывать!)) Что касаемо ОИ, то шведы их выигрывали, как и чехи, кстати.)) А вот русские в пролёте!))
08:20
Весёлый©
Хотя, в этой серии побеждает внутренний ватник - совершенно не интересна.
08:19
Весёлый©
Смоук, не, ну правда, каждый твой выход на сцену без должной теоретической подготовки и иузучения матчасти сопровождается большим, эээ ...., плюхом. Иди лучше перед пустострелом извинись, у него вроде есть инстик.))
08:17
fifa_guru
afino61 не спорь с ним. не видишь, что всякую ересь несет) про шведов каких-то)) которых наши разнесли на олимпиаде 5-0 и те потом на ЧМ 8 раз проигрывали (уже 9 получается же). Коммерческий третисортный показательно-фигурный турнир Кубок Мира не в счет. И кто им дал так назвать кубок где играет 3 сборные и непонятный сброд из америки и европы?))) давно переименовать пора в кубок нхл или турнир памяти 80-х.))
08:17
afino61
RusSuck afino61 А ну-ка блесни познаниями!)) Последний подобный эпизод на твоей памяти?)) 08:13///////////////////////////// ты меня с томас-мальчиком путаешь))))
08:16
RusSuck
afino61 А ну-ка блесни познаниями!)) Последний подобный эпизод на твоей памяти?))
08:13
Якут Хан
Нэшвил возьмет в этом году чашку, я это еще после третьей игры против индейцов увидел.. имхо могли остановить тока вшивые. ПП зря жопу рвали)) стекляшка готовься к люлям))
08:13
afino61
RusSuck А эпизод по ходу уникальный с двумя подряд выбросами шайбы.)) 08:09 ///////////////////// согласен , уникальный , для впервые посмотревшего хоккей))) жги дальше , клоун))
08:10
RusSuck
afino61 Ну я так и знал, что какой-нить пенёк вроде тебя это ляпнет.)) Хотя и дураку понятно, что речь в моём посте не о хронологии.))
08:10
RusSuck
Спортивный бог мог наказать хищников за разбазаренные полторы минуты 5 на 3.)) А эпизод по ходу уникальный с двумя подряд выбросами шайбы.))
08:09
afino61
RusSuck Нэшвилл, кстати, 16-я, последняя команда из регулярки, пробившаяся в плов.)) 07:42 опять дурилка малолетняя только стату смотрит)))) нэшвилл , хоть и стал формально 16-м , но "пробился" в плэйофф сильно раньше того же торонто. туров за 5 до конца регулярки. напоминает одного местного знатока - "помнит , как сейчас" каждую игру даже 40-летней давности , но считает клода лемье родным братом великого марио)))
08:07
fifa_guru
Отличная игра! Нэшвилл заслужил победу! Оборона с вратарем Ринне действовали надежно!
08:03
RusSuck
Я так понял многочисленная гопота во главе с Антошкой, пионером и рыбой подушки душат.)) Пустострела декласснули в очередной раз и хоккей стал сразу же не интересен.))
08:01
RusSuck
Неплохо для начала.) Обе команды практически без слабых мест.) Всё решится в тактических нюансах.)) Замечу, что в командах нет русских, зато шведов 8 человек на двоих, в Нэшвилле 5 и один ещё травмирован.)) Нэшвилл, кстати, 16-я, последняя команда из регулярки, пробившаяся в плов.))
07:42
Sправедливый
"Нэшвилл" с заслуженной победой! Играли "первым номером", активно, ну и лидеры "хищников" молодцы - вновь проявили себя... Наконец-то новость непосредственно о хоккее. Но всё таки, уже даже странно, почему здесь не упоминается имя Овечкина, да и фото его отсутствует? )))
07:41