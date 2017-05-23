"Нэшвилл" вышел в финал Кубка Стэнли

"Нэшвилл" в шестом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ обыграл "Анахайм" - 6:3. В составе "Предаторз" хет-трик сделал Колтон Сиссонс, дубль в этой встрече на счету Остина Уотсона, еще одну шайбу забросил Филип Форсберг.
Эта победа позволила "Нэшвиллу" выиграть серию - 4-2. Команда вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары "Питтсбург" - "Оттава" (3-2). Для "Предаторз", который выступает в НХЛ с 1998 года, это первый выход в финал в истории. Ранее команда добиралась до полуфинала конференции.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Шестой матч
"Нэшвилл" - "Анахайм" - 6:3 (2:0, 0:1, 4:2)
Голы: Уотсон - 3 (Вебер, Ирвин), 1:21 - 1:0. Сиссонс - 3 (Оберг), 8:47 - 2:0. Каше - 2 (Гецлаф, Ватанен), 24:45 - 2:1. Сиссонс - 4 (Оберг, Форсберг), 43:00 - 3:1. Вагнер - 3 (Кердилес, Верметт), 45:00 - 3:2. Фаулер - 2 (Ватанен), 48:52 - 3:3. Сиссонс - 5 (Ярнкрок), 54:00 - 4:3. Форсберг - 8 (п.в., Фиддлер), 57:38 - 5:3. Уотсон - 4 (п.в., Эллис), 58:26 - 6:3.
Вратари: Ринне - Бернье (57:27 - 57:38, 57:53 - 58:26).
Штраф: 8 - 29.
Броски: 18 (4+4+10) - 41 (12+13+16).
Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 4-2 (3:2 ОТ, 3:5, 2:1, 2:3 ОТ, 3:1).
Антон Шипулин - гений биатлона*
Sправедливый Ну слушай, тренер без работы сидит с начала сезона, возьмут-не возьмут куда-то - это еще бабушка надвое сказала. В футболе куча клубов и можно уйти в другие лиги, а лига одна НХЛ и там мест не так много, так что тут не до выбора. Это раз. ДВА: вашики - мощная команда, как раз в период работы Троца был самый мощный состав под КС (т.к. потом переподписывать и команда развалится), звезды - почему ему не выбрать вашиков с реальными шансами на КС вместо занюханного Мышвиля??? ТРИ: Вашингтон и занюханный Мышвиль - где бы ты хотел жить?)) По финансам Леонсис всяко бы не обделил, т.к. КС очень хоцца
06:49
Якут Хан
Круто)) хищники в финале! Еще в серии с индейцами спрогнозировал. Что выйдут в финал, а затем еще и кастрюльку добудут!)))
06:49
gibson
Да ладно, я терпеть не могу Анахайм. Болеть за Перри и Гецлафа? Спасибо. Нэшвилл на данный момент абсолютно лучшая команда этого плей-офф (даже при живом Питтсбурге), которая играет в самый правильный кубковый хоккей. Выход в финал совершенно заслуженный.
06:49
Sправедливый
Антон Шипулин - гений биатлона*.... КАК МОЖНО БЫЛО отказаться от такого и взять лысого физрука 15 лет без побед и без выходов в финал с одним клубом??? НУ КАК??? Большой ПРИВЕТ генменеджеру Вашиков))) ------------------- А ты уверен, что все тренеры спят и видят возможность поработать в Вашингтоне? ))) Может Лавиоллет туда просто не хотел идти, нам же всего не рассказывают. Впрочем, я толком не знаю причин, кто знает просветите, пожалуйста. Не меня, Антошу. )))
06:44
Искремас
Самая европейская команда Лиги в финале, однако! Вот вам и некубковые шведы. Здесь согласен со Sправедливый. Привет Еронко.))
06:41
Антон Шипулин - гений биатлона*
И последнее: поздравляю Нэшвилл с выигранным КС! После декласса Чикаго, Сент-Луиса и Анахайма курицы и оттава им не соперники, декласс в 5 матчах, чудом если 6 будет, ставьте хату!)) И еще раз БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ упоротому генменеджеру вашиков и лысому физруку от Лавиолетта. Будет символично, если вынесет куриц, которым вашики все время сливают))) P.S. Надеюсь, генменеджер вместе с лысым пойдет в отставку сразу. Леонсис, действуй!
06:38
Гинер все продал, но уже дороже
Антон Шипулин - гений биатлона* == А в Нэшвилле даже непонятно кому давать, все равные ========================= Пека Ринне равнее остальных ))
06:38
Sправедливый
Единственно, лично мне очень жаль, что Джохансен пропустит финал КС. Во-первых, это может в конечном итоге сказаться на общем результате, во-вторых, ... просто жаль хорошего парня. ))) ... Кстати, я что то так нигде и не нашёл информации, что же с Фишером? Понятно, что не забивающий игрок менее интересен всем, в т.ч. и "С.Э.", но всё же он капитан команды, как ни как. )))
06:33
Антон Шипулин - гений биатлона*
Гецлафа жалко, парень на Конн смайт железный шел. А в Нэшвилле даже непонятно кому давать, все равные
06:33
Антон Шипулин - гений биатлона*
НУ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ПЛИЗ. Вашикам нужен результат здесь и сейчас (т.к. контракты заканчиваются и тд), Лавиолетт может дать быстрый результат, Каролину в 1м же сезоне к КС привел, Троц - за 15 лет с разными составами даже в финал выйти не смог. Вашикам нужно было избавиться от проклятия лузеров в 7х матчах - Лавиолетт с 0:3 отыгрался, третий случай в истории. Вашикам нужно было хотя бы в финал КС выйти, чтобы избавиться от лузерства вылета в 1й, 2й серии - Лавиолетт две разные команды до финала доводил, значит, МОГЁТ! (Троц за 15 лет с разными составами не смог!) ======== Лавиолетт был свободен с начала сезона, вашики не попали в плов, времени вагон для принятия решений. ЗП в Мышвилле вряд ли ему высокую дали, Кэпиталз богаче. НУ КАК МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ ЛЫСОГО ФИЗРУКА, КАК??? Все-таки прав был я, что генменеджер вашиков - полный деградант, а Леонсис - Федун! Что шаттенкирков подписывает, что Орпиков подбирает, что физруков берет
06:31
gibson
demetrio1977, я был травмирован поэтому не играл. Пришлось сидеть на сайте СЭ и троллить. Но номер не прошел. Тут публика внимательная, и край стекла увидели и с хет-триком разобрались (хотя недостаточно внимательная, кепки на самом деле побросали, но во время рекламной паузы, когда официально объявили по арене, что второй гол переписан на Сиссонса).
06:29
Гинер все продал, но уже дороже
А "Нэшвиллу" - респект. Яйца у "хищников" слоновьи. Или львиные.
06:26
Антон Шипулин - гений биатлона*
Сплавили лысого тренеришку, который за 15 (!!!) лет не мог с командой никуда выйти - и сразу команда в финале КС))) ============================================================================================================= Лавиолетт: В первом же сезоне с «островитянами» Лавиолетт вывел клуб в плей-офф после семи лет отсутствия там. В первом полноценном сезоне с Каролиной, Лавиолетт привел клуб к их первому чемпионству, выиграв Кубок Стэнли 2006. В плей-офф 2010 года «Филадельфия» дошла до финала, где уступила Чикаго Блэкхокс в шести матчах. На пути к финалу «Флайерз» обыграли Бостон Брюинз в семи матчах, уступая по ходу серии 0:3. Что на тот момент стало лишь третьим случаем почти в 100-летней истории НХЛ. ============================ В начале сезона 13/14 Лавиолетт был направлен в отставку. Троца отказались продлевать в апреле 2014го. В мае Троц стал главным тренером Кэпиталз, в мае Лавиолетт стал главным тренером Нэшвилла. ================= СКАЖИТЕ, КАК, КАК можно было взять лысого физрука вместо тренера с КС, 2мя выходами в финал КС с разными командами, что многое говорит - не фортануло с командой, а разные команды может доводить до финала, щас уже 3 выхода с разными командами до финала (а разве не это нужно было Вашикам, хотя бы до финала дойти???) - КАК МОЖНО БЫЛО отказаться от такого и взять лысого физрука 15 лет без побед и без выходов в финал с одним клубом??? НУ КАК??? Большой ПРИВЕТ генменеджеру Вашиков)))
06:23
Гинер все продал, но уже дороже
Все-таки "Утки" - редкостные лузеры, какой-нибудь "Вашингтон" по сравнению с ними просто монстры. Уж казалось бы, "Нэшвилл" остался без двух ключевых игроков, бери голыми руками... Нет, все равно ухитрились прое...ть
06:23
малюта
После третьего гола Анахайма где то закралось, что это будет переломная шайба всего плей-офф... но нет
06:20
windfolla
Бедный gibson, уже, наверное, жалеет, что написал свой глупый коммент :))
06:17
fifa_guru
ну а что, Нэшвилл пройдя чикаго, сент-луис и анахайм уже заслуживает КС. надеюсь, возьмут. В финал пусть выходит Питтсбург. не хочу "тошниловку" в финале с оттавой смотреть))
06:17
Sправедливый
gibson Видимо Лига очень хотела видеть в финале деревенский Нэшвилл, где люди даже забыли выкинуть на лед кепки после хет-трика своего игрока... --------------- А кепки не выкинули по той причине, что гол изначально был записан на другого игрока (на Оберга). При этом, изначально было действительно трудно увидеть кто ткнул шайбу в ворота (впрочем я увидел, но у меня же телевизор большой с повторами работает))) ).
06:14
xantr
Гибсон ты отбитый смотри повтор там было касание стекла значит удаление не должно быть
06:12
demetrio1977
gibson. Так именно Вас на воротах не хватало. Какой-то Бернье "пускал" над плечом.
06:12
Sправедливый
gibson Мда, судьи НХЛ, не побоюсь этого слова, зассали оставить Нэшвил втроем после выброса шайбы, который был очевиден абсолютно всем, кто это видел... ---------------- Не знаю чем вы там смотрите, но там шайба явно задела стекло! Сверху, в ребро стекла, но это же стекло. ))) В повторе чётко показали и комментатор тоже это отметил.
06:10
Sправедливый
"Нэшвилл" с победой!!! Блестящий плей-офф (да, это уже так) проводит команда! С одной стороны, конечно, сегодня по игре, можно сказать, что был выставлен автобус, но с другой стороны, "хищники" ведь прибавляли, именно тогда, когда была в этом необходимость. И это есть высший пилотаж! Ведь очень сложно менять рисунок игры по ходу матча... Блестяще, несмотря на три пропущенные шайбы, сыграл Ринне. Вновь отлично себя проявили шведы, те что не попали на ЧМ (или наоборот). ))) Так что, Еронко точно пора готовить статью: "почему в 2017 году шведы вдруг стали "кубковыми". ))) P.S. Карлайл допустил, на мой взгляд, серьёзную ошибку, рано сняв вратаря. Впрочем, само появление Бернье в воротах тоже (и тоже на мой взгляд) ошибка.
06:07
fifa_guru
вот так развязка была в третьем периоде! нэшвилл сообразил брать игру здесь и сейчас. уток жаль конечно.
06:03
gibson
Мда, судьи НХЛ, не побоюсь этого слова, зассали оставить Нэшвил втроем после выброса шайбы, который был очевиден абсолютно всем, кто это видел. После чего Анахайм сразу же получил гол и игра была сделана. Видимо Лига очень хотела видеть в финале деревенский Нэшвилл, где люди даже забыли выкинуть на лед кепки после хет-трика своего игрока...
06:03