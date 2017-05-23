"Нэшвилл" вышел в финал Кубка Стэнли

"Нэшвилл" в шестом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ обыграл "Анахайм" - 6:3. В составе "Предаторз" хет-трик сделал Колтон Сиссонс, дубль в этой встрече на счету Остина Уотсона, еще одну шайбу забросил Филип Форсберг.

Эта победа позволила "Нэшвиллу" выиграть серию - 4-2. Команда вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары "Питтсбург" - "Оттава" (3-2). Для "Предаторз", который выступает в НХЛ с 1998 года, это первый выход в финал в истории. Ранее команда добиралась до полуфинала конференции.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Шестой матч

"Нэшвилл" - "Анахайм" - 6:3 (2:0, 0:1, 4:2)

Голы: Уотсон - 3 (Вебер, Ирвин), 1:21 - 1:0. Сиссонс - 3 (Оберг), 8:47 - 2:0. Каше - 2 (Гецлаф, Ватанен), 24:45 - 2:1. Сиссонс - 4 (Оберг, Форсберг), 43:00 - 3:1. Вагнер - 3 (Кердилес, Верметт), 45:00 - 3:2. Фаулер - 2 (Ватанен), 48:52 - 3:3. Сиссонс - 5 (Ярнкрок), 54:00 - 4:3. Форсберг - 8 (п.в., Фиддлер), 57:38 - 5:3. Уотсон - 4 (п.в., Эллис), 58:26 - 6:3.

Вратари: Ринне - Бернье (57:27 - 57:38, 57:53 - 58:26).

Штраф: 8 - 29.

Броски: 18 (4+4+10) - 41 (12+13+16).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 4-2 (3:2 ОТ, 3:5, 2:1, 2:3 ОТ, 3:1).