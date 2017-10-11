"Нэшвилл" вырвал победу у "Филадельфии", уступая в две шайбы

"Нэшвилл" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5. Во встрече трижды менялся лидер. "Предаторз" повели 3:0, но затем пропустили пять шайб от "Флайерз". "Хищники" забили еще три раза и победили летчиков. В составе победителей на льду появился российский защитник Алексей Емелин. За 19 минут 30 секунд на его счету один бросок в створ. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов за 21 минуту 26 секунд отметился двумя ударами в створ и силовым приемом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Филадельфия" - 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

Голы: Смит - 1 (бол., Фиала, Экхольм), 4:17 - 1:0. Хартнелл - 2 (Оберг), 23:08 - 2:0. Бонино - 1 (Экхольм, Суббан), 25:11 - 3:0. Макдональд - 1 (Лотон, Лейер), 30:19 - 3:1. Патрик - 1 (Уис), 30:35 - 3:2. Филппула - 1 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 35:05 - 3:3. Конекны - 1 (Уил, Гостисбеер), 45:03 - 3:4. Филппула - 2 (бол., Жиру, Ворачек), 46:48 - 3:5. Форсберг - 2 (Джохансен, Жирар), 47:38 - 4:5. Хартнелл - 3 (бол., Форсберг, Суббан), 58:43 - 5:5. Форсберг - 3 (бол., Суббан, Фиала), 59:24 - 6:5.

Вратари: Ринне (57:40 - 58:43) - Эллиотт (59:37).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 31 (9+8+14) - 30 (9+15+6).

Наши: Емелин (19:30/1/-1) - Проворов (21:26/2/-1)

11 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.