"Нэшвилл" выиграл третий матч кряду

"Айлендерс" на своем льду проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Автором победной шайбы в овертайме стал швейцарский защитник Роман Йоси.

Примечателен тот факт, что "Предаторз" сравнял счет на последней минуте основного времени.

15 с половиной минут за гостей на льду провел российский защитник Алексей Емелин, отметившийся тремя силовыми приемами и двумя блок-шотами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Нэшвилл" - 4:5 ОТ (3:2, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Таварес - 27 (бол., Дж. Бэйли, Ли), 4:55 - 1:0. Фиала - 16 (Террис, Смит), 11:59 - 1:1. Фиала - 17 (Бонино, Эллис), 13:27 - 1:2. Пулок - 5 (Лэдд, Нельсон), 14:05 - 2:2. Сизикас - 6 (Чимера), 17:03 - 3:2. Ледди - 8 (Лэдд, Нельсон), 23:39 - 4:2. Ярнкрок - 12 (Хартнелл, Экхольм), 36:25 - 4:3. Джохансен - 6 (Суббан, Арвидссон), 59:17 - 4:4. Йоси - 9 (Бонино), 63:42 - 4:5.

Вратари: Галак - Ринне (57:52 - 59:17).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 28 (11+9+7+1) - 47 (18+19+6+4).

Наши: - - Емелин (15:34/0/0).

6 февраля. Нью-Йорк. Barclays Center.