"Нэшвилл" всухую обыграл "Виннипег" и перевел серию в седьмой матч

"Нэшвилл" обыграл "Виннипег" в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 4:0. По 3 (2+1) очка в этой встрече набрали нападающие Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.
"Предаторз" сравняли счет в серии - 3:3. Седьмой матч состоится на площадке "Нэшвилла".
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Виннипег" - "Нэшвилл" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Арвидссон - 4 (Йоси, Джохансен), 1:02 - 0:1. Форсберг - 6 (Смит, Джохансен), 28:16 - 0:2. Форсберг - 7 (Арвидссон, Йоси), 45:55 - 0:3. Арвидссон - 5 (п.в., Форсберг), 55:58 - 0:4.
Вратари: Хеллебайк (55:28 - 55:58) - Ринне.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 34 (10+9+15) - 29 (10+7+12).
8 мая. Виннипег. Bell MTS Place.
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True Timati
Не сдюжит Пег в 7 мтаче
08:15
celtic7777
А где-то в Вегасе довольный Галлан потирает руки) Подскажите, кто-нибудь, почему Емелин не играет? Травма?
08:13
ростовский свин
макс,там ад в каждой игре-)))) кайфую от атмосферы в нэшвиле.Но 2 из 3 там взял пег.Этот матч не должен вводить в заблуждение.Пег выиграл 6-2 точно так же уверенно и казалось на классе.Смотрим шансы 50 на 50.
08:02
ростовский свин
фифа насчет отскоков ,если не забыл.в 3 игре предс повели 3-0(4-7).в первом периоде -именно благодаря навалу и отскокам -когда с мясом хэллебайка, пропихивали шайбу в сетку.В навал тоже надо уметь сыграть.Нэшвилл силен,кто ж спорит.За свои шансы цепляються.Регулярку просто так -случайно не выигрывают.
07:59
maxcds
ростовский свин макс- лайне может,он такой пацан с характером в 16 лет своему тренеру показывал средний палец и кричал Фак....-)/// ну у нас Сергач похоже себя вел. Но видать вставили людей малехо зарвавшемуся юнцу. Лайне обязательно должны старшие партнеры осадить сейчас.
07:57
maxcds
ростовский свин ....В серии две тенденции: дома играют хуже,2 матча подряд не берут./// что то я очкую... это шанссиЩЩЩе для нешвиля. трибуны ад устроят.
07:55
fifa_guru
ростовский свин посмотрим. 7-я игра в таком противостоянии... ну так и должно быть!
07:52
ростовский свин
фифа -нет,нэшвилл я ни когда не "опускал" словесно.Сильная команда.Но виннипег не слабее,по прошлым играм даже был сильнее.Это первый матч в серии -когда нэшвилл ,действительно разделал пег вчистую.Но думаю пег возьмет свое.В серии две тенденции: дома играют хуже,2 матча подряд не берут.
07:51
fifa_guru
ростовский свин я думал, что ты был уверен что счет будет 4-1 или 4-2. что нэшвилл сдулся и оборона у них не очень))
07:46
ростовский свин
макс- лайне может,он такой пацан с характером в 16 лет своему тренеру показывал средний палец и кричал Фак....-)
07:43
ростовский свин
нормально,нэшвил мощнейшая команда,это понятно,как и виннипег.У нэшвила классный вратарь,хорошая оборона и топовое звено 3 шведов (один типо канадец -хотя исторически он юхансен,но не джохансен).В этой серии ни кто не берет 2 подряд...смотрим дальше.Обе команды достойнешие
07:41
maxcds
И Лайне неприятно удивил своим поведением. вообще не ожидал от него. Так можно в черный список к маршану, перри, кадри попасть
07:39
maxcds
Мдааа... Молодцы, Нешвиль. Не ожидал. Вчистую выиграли. Очень строго в обороне. Как в 4 игре вышли вперед и засушили. Теперь им и карты в руки((
07:35
fifa_guru
Ну шо там? не повезло с отскоками в этот раз К-К-Коннору и подобное?) как бы Смэшвиль не расслабился после такого сухаря в Канаде.
07:32