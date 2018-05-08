"Нэшвилл" всухую обыграл "Виннипег" и перевел серию в седьмой матч

"Нэшвилл" обыграл "Виннипег" в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 4:0. По 3 (2+1) очка в этой встрече набрали нападающие Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

"Предаторз" сравняли счет в серии - 3:3. Седьмой матч состоится на площадке "Нэшвилла".

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Арвидссон - 4 (Йоси, Джохансен), 1:02 - 0:1. Форсберг - 6 (Смит, Джохансен), 28:16 - 0:2. Форсберг - 7 (Арвидссон, Йоси), 45:55 - 0:3. Арвидссон - 5 (п.в., Форсберг), 55:58 - 0:4.

Вратари: Хеллебайк (55:28 - 55:58) - Ринне.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 34 (10+9+15) - 29 (10+7+12).

8 мая. Виннипег. Bell MTS Place.