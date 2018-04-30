"Нэшвилл" во втором овертайме обыграл "Виннипег" и сравнял счет в серии

"Нэшвилл" во втором матче второго раунда плей-офф обыграл на своей площадке "Виннипег" - 5:4 во втором овертйме. Победная шайба на счету Кевина Фиалы.
Защитник "Предаторз" Алексей Емелин провел на льду 12 минут 29 секунд. Он сделал 2 броска по воротам.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Нэшвилл" - "Виннипег" - 5:4 2ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Джохансен - 3 (Форсберг, Суббан), 0:27 - 1:0. Бафлин - 1 (Шайфли), 12:47 - 1:1. Шайфли - 7 (бол., Штястны, Лайне), 13:16 - 1:2. Суббан - 1 (бол., Форсберг, Арвидссон), 25:04 - 2:2. Арвидссон - 3 (Форсберг, Эллис), 38:41 - 3:2. Танев - 3 (Литтл), 45:11 - 3:3. Джохансен - 4 (Арвидссон), 45:45 - 4:3. Шайфли - 8 (Уилер, Бафлин), 58:55 - 4:4. Фиала - 3 (Смит, Террис), 85:37 - 5:4.
Вратари: Ринне - Хеллебайк (58:08 - 58:55).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 41 (9+9+7+16) - 50 (9+13+14+14).
Наши: Емелин (12:29/2/0) - -.
30 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 1-1.
maxcds
Ну отскочил Нэшвиль. Бывает. В серии это ничего не изменит.
06:24
ростовский свин
хорошая игра была ,жаль не дожали
06:05