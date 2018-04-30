"Нэшвилл" во втором овертайме обыграл "Виннипег" и сравнял счет в серии

"Нэшвилл" во втором матче второго раунда плей-офф обыграл на своей площадке "Виннипег" - 5:4 во втором овертйме. Победная шайба на счету Кевина Фиалы.

Защитник "Предаторз" Алексей Емелин провел на льду 12 минут 29 секунд. Он сделал 2 броска по воротам.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 5:4 2ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Джохансен - 3 (Форсберг, Суббан), 0:27 - 1:0. Бафлин - 1 (Шайфли), 12:47 - 1:1. Шайфли - 7 (бол., Штястны, Лайне), 13:16 - 1:2. Суббан - 1 (бол., Форсберг, Арвидссон), 25:04 - 2:2. Арвидссон - 3 (Форсберг, Эллис), 38:41 - 3:2. Танев - 3 (Литтл), 45:11 - 3:3. Джохансен - 4 (Арвидссон), 45:45 - 4:3. Шайфли - 8 (Уилер, Бафлин), 58:55 - 4:4. Фиала - 3 (Смит, Террис), 85:37 - 5:4.

Вратари: Ринне - Хеллебайк (58:08 - 58:55).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 41 (9+9+7+16) - 50 (9+13+14+14).

Наши: Емелин (12:29/2/0) - -.

30 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 1-1.