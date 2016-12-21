"Нэшвилл" в гостях победил "Нью-Джерси", Калинин забросил шайбу

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Нью-Джерси" со счетом 5:1. Дубль оформил нападающий Джеймс Нил. Единственную шайбу в составе хозяев забросил российский нападающий Сергей Калинин. Для него это первая шайба в сезоне.

"Нью-Джерси" проиграл седьмой матч подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Нэшвилл" – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Нил – 13 (Арвидссон, Экхольм), 5:43 – 0:1. Нил – 14 (Йоси, Арвидссон), 7:15 – 0:2. Экхольм – 1 (К. Смит), 25:55 – 0:3. Форсберг – 5 (бол., Йоси, Джохансен), 48:12 – 0:4. Джохансен – 7 (мен., Арвидссон, Эллис), 53:40 – 0:5. КАЛИНИН – 1 (Грин, Сиверсон), 54:11 – 1:5.

Вратари: Шнайдер – Сарос.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 28 (11+9+8) – 32 (10+12+10).

Наши: Калинин (13:25/3/0) – -.

21 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.