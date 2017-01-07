"Нэшвилл" уступил "Флориде" в дебютном матче Каменева

"Флорида" на своем льду проиграла "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече впервые в составе "Предаторз" сыграл 20-летний российский нападающий Владислав Каменев. Всего же он провел на льду 10 с половиной минут и совершил один бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Нэшвилл" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Маккег - 2 (Маккензи, Томпсон), 2:24 - 1:0. К. Смит - 7 (Рибейро, Форсберг), 45:03 - 1:1. Маршессо - 12 (Трочек, Ягр), 50:07 - 2:1.

Вратари: Раймер - Сарос (58:40).

Штраф: 34 - 22.

Броски: 34 (12+15+7) - 27 (8+8+11).

Наши: - - Каменев (10:21/1/-1).

7 января. Майами. "BB&T-Центр".