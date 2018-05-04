"Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Виннипегом" в четвертьфинале НХЛ. "Предаторс" победил на выезде 2:1, а общий счет в серии стал 2-2.

НХЛ

1/4 финала

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Хартман - 2, 17:20 - 0:1. Суббан - 3 (бол., Форсберг, Джохансен), 34:36 - 0:2. Лайне - 3 (бол., Штястны), 59:09 - 1:2.

Вратари: Хеллебайк (57:45 - 57:58, 58:28 - 59:09, 59:24) - Ринне.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (12+11+10) - 29 (9+13+7).

Наши: Куликов - Емелин.

4 мая. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 2-2