07:23 | Хоккей — НХЛ

"Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Виннипегом"

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"Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Виннипегом" в четвертьфинале НХЛ. "Предаторс" победил на выезде 2:1, а общий счет в серии стал 2-2.

НХЛ

1/4 финала

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Хартман - 2, 17:20 - 0:1. Суббан - 3 (бол., Форсберг, Джохансен), 34:36 - 0:2. Лайне - 3 (бол., Штястны), 59:09 - 1:2.

Вратари: Хеллебайк (57:45 - 57:58, 58:28 - 59:09, 59:24) - Ринне.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (12+11+10) - 29 (9+13+7).

Наши: Куликов - Емелин.

4 мая. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 2-2

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/calendar/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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За Арсеналий с децтва!))

В Виннипеге шикарная атмосфера на трибунах.) Все смонения отпадают, что проводить хоккейные соревнования лучше всего в Канаде, в Мекке хоккея.))

08:02

fifa_guru

maxcds видел первый. концом черенка отбил))

07:44

Женек10

Во всех сериях 2-2. Где все хоронители нэшвила?

07:39

maxcds

Вот так киперы выигрывают игры. Ринне в первом периоде сделал два супер-сейва и видимо у Винни закрались сомнения. Дальше Нешвиль забил в толчее и поставил, как говорят в футболе, автобус, изредка бегая в контры.

07:36

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