"Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Виннипегом" в четвертьфинале НХЛ. "Предаторс" победил на выезде 2:1, а общий счет в серии стал 2-2.
НХЛ
1/4 финала
"Виннипег" - "Нэшвилл" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Хартман - 2, 17:20 - 0:1. Суббан - 3 (бол., Форсберг, Джохансен), 34:36 - 0:2. Лайне - 3 (бол., Штястны), 59:09 - 1:2.
Вратари: Хеллебайк (57:45 - 57:58, 58:28 - 59:09, 59:24) - Ринне.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 33 (12+11+10) - 29 (9+13+7).
Наши: Куликов - Емелин.
4 мая. Виннипег. Bell MTS Place.
Счет в серии: 2-2
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За Арсеналий с децтва!))
В Виннипеге шикарная атмосфера на трибунах.) Все смонения отпадают, что проводить хоккейные соревнования лучше всего в Канаде, в Мекке хоккея.))
08:02
fifa_guru
maxcds видел первый. концом черенка отбил))
07:44
Женек10
Во всех сериях 2-2. Где все хоронители нэшвила?
07:39
maxcds
Вот так киперы выигрывают игры. Ринне в первом периоде сделал два супер-сейва и видимо у Винни закрались сомнения. Дальше Нешвиль забил в толчее и поставил, как говорят в футболе, автобус, изредка бегая в контры.
07:36