"Нэшвилл" сократил отставание в серии с "Питтсбургом"

"Нэшвилл" нанес поражение "Питтсбургу" в третьем домашнем матче финала плей-офф НХЛ со счетом 5:1. Гости открыли счет в первом периоде, однако удержать преимущество не смогли. Первой звездой встречи признан голкипер хозяев Пекка Ринне, отразивший 27 бросков из 28. Защитник "Предаторз" Роман Йоси набрал 3 (1+2) очка.

"Нэшвилл" сократил отставание в серии – 1-2. Следующая встреча пройдет так же в Нэшвилле в ночь на 6 июня по московскому времени и начнется в 3.00.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Голы: Гюнтцель - 13 (Коул, Кросби), 2:46 - 0:1. Йоси - 6 (бол., Ярнкрок, Экхольм), 25:51 - 1:1. Годро - 2 (Уотсон, Йоси), 26:33 - 2:1. Нил - 6 (Арвидссон, Йоси), 39:37 - 3:1. К. Смит - 1, 44:54 - 4:1. Экхольм - 1 (бол., Ярнкрок, Сиссонс), 53:10 - 5:1.

Вратари: Ринне - Мюррей.

Штраф: 34 - 44.

Броски: 33 (12+16+5) - 28 (6+13+9).

Наши: - - Малкин (15:53/0/-1)

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии - 1-2 (3:5, 1:4)