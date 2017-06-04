"Нэшвилл" сократил отставание в серии с "Питтсбургом"

"Нэшвилл" нанес поражение "Питтсбургу" в третьем домашнем матче финала плей-офф НХЛ со счетом 5:1. Гости открыли счет в первом периоде, однако удержать преимущество не смогли. Первой звездой встречи признан голкипер хозяев Пекка Ринне, отразивший 27 бросков из 28. Защитник "Предаторз" Роман Йоси набрал 3 (1+2) очка.
"Нэшвилл" сократил отставание в серии – 1-2. Следующая встреча пройдет так же в Нэшвилле в ночь на 6 июня по московскому времени и начнется в 3.00.
НХЛ
Плей-офф
Финал
Третий матч
"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Голы: Гюнтцель - 13 (Коул, Кросби), 2:46 - 0:1. Йоси - 6 (бол., Ярнкрок, Экхольм), 25:51 - 1:1. Годро - 2 (Уотсон, Йоси), 26:33 - 2:1. Нил - 6 (Арвидссон, Йоси), 39:37 - 3:1. К. Смит - 1, 44:54 - 4:1. Экхольм - 1 (бол., Ярнкрок, Сиссонс), 53:10 - 5:1.
Вратари: Ринне - Мюррей.
Штраф: 34 - 44.
Броски: 33 (12+16+5) - 28 (6+13+9).
Наши: - - Малкин (15:53/0/-1)
Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии - 1-2 (3:5, 1:4)
Весёлый©
.BattleFish. ___ Бонино - великий симулянт, почти уровня Кросби, Дон в одной из серий показывал нарезку с ним. А Малкину нужен кнут от Салли (см. статью про приход того в Пингвинз), чтобы сдержать великого матерщинника и хулюгана, Халка в нём!
06:40
tonipi
скучный матч...
06:34
.BattleFish.
Вот стоило Малкину не набрать очков как сразу поражение!) Если серьезно, то отсутствие Бонино сказалось, да и Предс были сильно мотивированны, Пингвины наоборот расслаблены и возможно слегка уставшие, но это лишь иллюзия перелома серии, все равно пингвины должны взять свое! ЗЫ Когда Питтсбург понял, что игру не вытащить, сразу пошли удаления!)
06:21