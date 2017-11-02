"Нэшвилл" с Емелиным проиграл "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" победил "Нэшвилл" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Шаркс" шайбы забросили Йоонас Донской, Джо Павелски, Марк-Эдуард Власик и Миккель Бедкер. За "Предаторз" единственный раз отличился Роман Йоси. Российский защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин провел на льду 14 минут 39 секунды и закончил встречу с показателем полезности "-1".

Отметим, что это поражение стало для "Нэшвилла" четвертым в последних пяти играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Нэшвилл" – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Донской – 4 (Хед, Бедкер), 15:49 – 1:0. Павелски – 4 (Диллон, Торнтон), 28:17 – 2:0. Йоси – 3 (Ярнкрок), 30:04 – 2:1. Власик – 1 (бол., Лабанк, Донской), 33:50 – 3:1. Бедкер – 2 (Тирни, Райан), 53:43 – 4:1.

Вратари: Джонс – Ринне.

Штраф: 17 – 35.

Броски: 23 (7+8+8) – 20 (6+7+7).

Наши: – – Емелин.

2 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.