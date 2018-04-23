"Нэшвилл" разгромил "Колорадо" и вышел во второй раунд плей-офф

"Нэшвилл" на выезде обыграл "Колорадо" в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 5:0. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард Ник Бонино.
Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин отыграл 16 минут. Защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на площадке 14 минут 38 секунд, заработал 12 штрафных минут, сделал 9 хитов и набрал "-3".
"Предаторз" выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с "Виннипегом".
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Шестой матч
"Колорадо" - "Нэшвилл" - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Экхольм - 1 (Сиссонс, Бонино), 7:02 - 0:1. Уотсон - 4 (Сиссонс, Бонино), 10:19 - 0:2. Форсберг - 4, 20:38 - 0:3. Бонино - 2 (Ярнкрок, Эллис), 28:26 - 0:4. Арвидссон - 2 (Суббан), 42:36 - 0:5.
Вратари: Хэммонд - Ринне.
Штраф: 20 - 4.
Броски: 22 (7+9+6) - 37 (14+10+13).
Наши: Задоров (14:38/2/-3) - Емелин (16:01/0/0).
23 апреля. Денвер. Pepsi Center.
Счет в серии: 2-4.
von_michel
2 и 3 тройки и защитников чтоб не пожарили надо подкупить. Тренер молодец. Выжал из средненькой команды максимум. Пора готовится к следующему сезону. Вперед лавина
08:40
За Арсеналий с децтва!))
Конечно определён.) Коннор Макдэвид!))
08:18
Werewolf
maxcds Ну то что Питер ЛавинНет было ясно, но то что не в 4х показывает, что слабых мест хватает. Надеюсь Виннипег устроит им показательную порку. Многое будет зависеть от Ринне. И да. Ни один форумный Харт не прошел первый раунд._____Так это было еще до плова понятно. Уже то, что в плов затащили и то молодцы. А Харт не за плов дают, а за сезон. Он уже, кстати, определен.
08:06
Алексей Х
и Бонино...одним словом
08:03
Vasek
Бонино не топ, Бонино - кубкарь! В ПО он прибавляет, но его средний уровень довольно... хм... средний. Не удивлен, что он решил исход серии в решающей игре. Жуков жалко, седня не смотрел, но в прошлой игре отчаянно бились
07:36
fifa_guru
Бонино топ?) выключил после второго периода. тем более гол Задорова отменили. шайба на доли секунды раньше влетела чем Содерберг завалился на Ринне. можно спорить на счет правильности (нет ну атака на вратаря само собой была), но после отмены гола вся интрига сошла на нет. да стата 3-го периода подтверждает что у Лавин опустились руки и они бросили играть
05:08
maxcds
Ну то что Питер ЛавинНет было ясно, но то что не в 4х показывает, что слабых мест хватает. Надеюсь Виннипег устроит им показательную порку. Многое будет зависеть от Ринне. И да. Ни один форумный Харт не прошел первый раунд.
05:06