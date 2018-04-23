"Нэшвилл" разгромил "Колорадо" и вышел во второй раунд плей-офф

"Нэшвилл" на выезде обыграл "Колорадо" в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 5:0. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард Ник Бонино.

Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин отыграл 16 минут. Защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на площадке 14 минут 38 секунд, заработал 12 штрафных минут, сделал 9 хитов и набрал "-3".

"Предаторз" выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с "Виннипегом".

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Колорадо" - "Нэшвилл" - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Экхольм - 1 (Сиссонс, Бонино), 7:02 - 0:1. Уотсон - 4 (Сиссонс, Бонино), 10:19 - 0:2. Форсберг - 4, 20:38 - 0:3. Бонино - 2 (Ярнкрок, Эллис), 28:26 - 0:4. Арвидссон - 2 (Суббан), 42:36 - 0:5.

Вратари: Хэммонд - Ринне.

Штраф: 20 - 4.

Броски: 22 (7+9+6) - 37 (14+10+13).

Наши: Задоров (14:38/2/-3) - Емелин (16:01/0/0).

23 апреля. Денвер. Pepsi Center.

Счет в серии: 2-4.