"Нэшвилл" раздумывает над приглашением Толванена в текущем сезоне

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл подчеркнул, что клуб активно наблюдает за игрой нападающего "Йокерита" Эли Толванена уже в этом сезоне. По его словам, "Предаторз" раздумывают над подписанием контракта с форвардом в текущем сезоне.

– Если говорить о том, чего он добился, то существует возможность его переезда в НХЛ в текущем сезоне, – приводит The Tennessean слова Пойла. – Он соответствует описаниям скаутов, полученным нами во время драфта. Толванен – прирожденный снайпер.

Если думать о том, что КХЛ является второй по силе лигой в мире, могу сказать, что его дела идут хорошо. Особенно, если учитывать его возраст. Нам бы хотелось поговорить с ним, чтобы знать, когда он хочет подписать контракт. Мы рассматриваем возможность его приглашения или обмена.

Напомним, что Толванен был выбран "Нэшвиллом" на драфте-2017 года под общим 30-м номером. В этом сезоне 18-летний финн провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 32 (17+15) очка.