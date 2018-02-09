"Нэшвилл" рассчитывает усилиться одним нападающим перед дедлайном

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл отметил, что команда планирует усилиться еще одним нападающим. На данный момент "Предаторз" идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Возможно, в нашей команде будут небольшие перемены, – цитирует сайт НХЛ Пойла. – Но меня в команде все устраивает. Обороной мы очень довольны. Но, наверное, нам пригодился бы еще один нападающий. Мы ведем переговоры и готовы выслушать интересные предложение. Сейчас в лиге не так много команд-продавцов. Все команды приблизительно равны. На каждого потенциального кандидата на обмен претендуют четыре или пять клубов. Это возвращает нас к вопросу о цене.