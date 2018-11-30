"Нэшвилл" проиграл второй матч кряду

"Аризона" обыграла на выезде "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Предаторз" проиграл вторую встречу кряду, но остается лидером Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Аризона" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Келлер - 7 (Шмолц , Гальченюк), 21:40 - 0:1. Шмолц - 3 (бол., Экман-Ларссон), 39:39 - 0:2. Ричардсон - 7 (Хиностроза, Яльмарссон), 51:23 - 0:3.

Вратари: Ринне - Хилл.

Штраф: 24 - 18.

Броски: 29 (9+14+6) - 25 (8+8+9).

30 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.