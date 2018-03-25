"Нэшвилл" проиграл второй матч кряду

"Миннесота" на своем льду обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это поражение стало для "Предаторз" вторым кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Нэшвилл" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Джохансен - 13 (Суббан, Форсберг), 8:37 - 0:1. Эрикссон Эк - 5 (Фолиньо, Винник), 22:50 - 1:1. Нидеррайтер - 18 (Зукер, Мерфи), 33:45 - 2:1. Зукер - 30 (Стаал), 41:29 - 3:1. Паризе - 10 (п.в., Гранлунд), 58:19 - 4:1.

Вратари: Дубник - Ринне (58:02 - 58:19).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 30 (6+14+10) - 20 (9+5+6).

25 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.