"Нэшвилл" проиграл "Калгари", "Анахайм" обыграл "Чикаго"

"Нэшвилл" уступил "Калгари" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Флэймз" шайбы забросили Мэттью Ткачак, Дуги Хэмилтон, Марк Янковски и Кертис Лазар. У "Предаторз" отличились Райан Джохансен, Янник Вебер и Ник Бонино.
Российский защитник "Нэшвилла" Анатолий Емелин провел на льду 10 минут 45 секунд и заработал показатель полезности "-1".
В другой встрече "Анахайм" победил "Чикаго" – 3:2. Нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов сыграл 14 минут 6 секунд.
"Оттава" в овертайме обыграла "Баффало" – 3:2. Защитник "Сэйбрз" Виктор Антипин завершил игру с показателем полезности "-1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" – "Калгари" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Джохансен – 7 (Смит, Эллис), 13:45 – 1:0. Ткачак – 21 (бол., Монахэн, Джиордано), 19:16 – 1:1. Вебер – 2 (Арвидссон, Джохансен), 29:30 – 2:1. Д. Хэмилтон – 10 (бол., Монахэн, Годро), 34:28 – 2:2. Янковски – 10 (Ткачак, Беннетт), 43:24 – 2:3. Лазар – 2 (Д. Хэмилтон), 50:14 – 2:4. Бонино – 8 (Оберг), 52:19 – 3:4.
Вратари: Ринне (57:47) – Риттих.
Штраф: 8 – 12.
Броски: 32 (8+7+17) – 31 (12+10+9).
Наши: Емелин (10:45/0/-1) – -.
16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
"Чикаго" – "Анахайм" – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Кит – 1 (бол., Тэйвз, Дебринкэт), 21:45 – 1:0. Саад – 14 (Хиностроза), 29:12 – 2:0. Ритчи – 5 (Каше), 29:53 – 2:1. Каше – 16 (Хенрик), 32:18 – 2:2. Хенрик – 18 (Каше, Ритчи), 48:34 – 2:3.
Вратари: Форсберг (57:46) – Гибсон.
Штраф: 6 – 12.
Броски: 44 (14+14+16) – 32 (10+18+4).
Наши: Анисимов (14:06/0/0) – -.
16 февраля. Чикаго. United Center.
"Оттава" – "Баффало" – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Уилсон – 5 (Ларссон, Болье), 6:31 – 0:1. Габорик – 8 (Карлссон, Дюшен), 45:15 – 1:1. Родригес – 4 (Окпосо, Нельсон), 55:31 – 1:2. Брассар – 16 (Габорик, Дюшен), 59:29 – 2:2. Хоффман – 16 (Карлссон, Дюшен), 61:13 – 3:2.
Вратари: Андерсон (58:12 – 59:29) – Ленер.
Штраф: 6 – 10.
Броски: 36 (13+9+13+1) – 25 (8+4+13+0).
Наши: – – Антипин (11:43/1/-1).
16 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
Дополнительная информация
- Чикаго Блэкхокс
- Оттава Сенаторз
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Анахайм Дакс
- Нэшвилл Предаторз
- Калгари Флэймз
- Артем Анисимов
- Анатолий Емелин
- Виктор Антипин
- Ник Бонино
- Райан Джохансен
- Мэттью Ткачак
- Дуги Хэмилтон
- Марк Янковски
- Янник Вебер
- Кертис Лазар