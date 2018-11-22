06:55 | Хоккей — НХЛ

"Нэшвилл" продлил победную серию, обыграв "Сент-Луис"

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"Нэшвилл" переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Предаторз" одержал третью победу кряду, а "Блюз" проиграл третью встречу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Годро - 1 (Битетто, Вебер), 6:14 - 1:0. Томас - 1 (Шенн), 12:39 - 1:1. Форсберг - 14 (мен.), 33:22 - 2:1. Уотсон - 1, 47:53 - 3:1. Эллис - 1 (мен., п.в.), 54:48 - 4:1.

Вратари: Ринне - Аллен (54:23 - 54:48, 55:09 - 56:21).

Штраф: 14 - 13.

Броски: 34 (7+14+13) - 29 (10+9+10).

Наши: - - Барбашев (8.25/0/-2), Сошников (5.40/0/-2), Тарасенко (20.39/6/-1).

22 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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