"Нэшвилл" продлил контракт с Ирвином

"Нэшвилл" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Мэттью Ирвином. Новое соглашение между "Предаторз" и 30-летним канадцем рассчитано на два года.

По условиям обновленного соглашения, в сезоне-2018/19 Ирвин заработает 650 тысяч долларов, а в сезоне-2019/20 - 700 тысяч долларов.

Напомним, Ирвин выступает за "Нэшвилл" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 31 матче команды в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафного времени. До перехода в "Предаторз" защитник выступал в НХЛ за "Сан-Хосе" (2012-2015) и "Бостон" (2015-2016).

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