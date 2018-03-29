"Нэшвилл" подписал с Толваненом контракт на три года

"Нэшвилл" на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Йокерита" Эли Толваненом. Соглашение между "Предаторз" и 18-летним финном рассчитано на три года. В новом клубе форвард будет выступать под 11-м номером.

Ранее появилась информация о том, что Толванен может дебютировать за "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало", который состоится в ночь на 1 апреля по московскому времени.

Напомним, "Предаторз" выбрали форварда в первом раунде драфта-2017 под общим 30-м номером. Сезон-2017/18 Толванен начал в КХЛ, выступая за "Йокерит". В 49 матчах "регулярки" он набрал 36 (19+17) очков. В 11 играх Кубка Гагарина на его счету 7 (6+1) баллов за результативность.