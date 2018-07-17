03:43 | Хоккей — НХЛ

"Нэшвилл" подписал контракты с Хартманом и Саросом


"Нэшвилл" сообщил на официальном сайте клуба о подписании контрактов с форвардом Райаном Хартманом и вратарем Юусе Саросом.

23-летний голкипер подписал контракт на три года. Он будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне финн в 26 матчах три раза отыграл "на ноль" с процентом отраженных бросков 92,5.

23-летний нападающий заключил соглашение на один сезон с зарплатой в 875 тысяч долларов. В прошедшем сезоне он провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал  31 (11+20) очко, а также в девяти матчах плей-офф записал в свой актив 3 (2+1) очка.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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